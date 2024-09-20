شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الوزراء والأعيان بالأردن يؤكدان أهمية التعاون والتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة فيما يتعلَّق بالتشريعات وتحديداً المرتبطة بمشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده الملك عبد الله الثَّاني.

جاء ذلك خلال استقبال حسان، في مكتبه برئاسة الوزراء، الخميس، رئيس مجلس الأمة، الذي قدَّم التَّهنئة؛ بمناسبة صدور قرار الإرادة الملكيَّة بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما أكَّدا - خلال اللقاء - أهميَّة تكامل الجهود بين جميع المؤسَّسات؛ لإنجاح مشروع التَّحديث الشَّامل، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.