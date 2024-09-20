شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: دعوات للمواطنين للابتعاد عن الأودية بعد سقوط سيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة في ليبيا المواطنين في مناطق بالجنوب الغربي إلى الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه، بالتزامن مع رصد تكاثر للسحب الرعدية وتساقط السول.

وقالت اللجنة في تنبيه جوي أذاعه تلفزيون الوسط الليبي، إن السحب ستنتشر في سماء مناطق غات وما جاورها والحمادة والجفرة اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتصاحبها أمطار متفرقة.

وفي سياق متصل، اجتمع وزير العمل عبدالله ارحومة، الذي يرأس اللجنة، مع رؤساء دواوين الوزارات في المنطقة الجنوبية، لتوفير الاحتياجات اللازمة والعاجلة لبلديات الجنوب من أجل مواجهة التقلبات المناخية.



وقال ارحومة إن لجان الحصر تواصل أعمالها لرصد الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم في الجنوب جراء موجة الطقس السيئ مطلع الأسبوع الجاري.