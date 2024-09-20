شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتد برس: حزب الله يستهدف شمال إسرائيل بـ 140 صاروخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب نهال أبو السعودالجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:04 م
قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن حزب الله قصف شمال إسرائيل بـ 140 صاروخًا يوم الجمعة، بعد يوم من تعهد زعيم الجماعة حسن نصر الله بالرد على إسرائيل على هجوم البيجر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ جاءت في ثلاث موجات بعد ظهر اليوم، مستهدفة مواقع على طول الحدود المدمرة مع لبنان.
وقال حزب الله إنه استهدف عدة مواقع على طول الحدود بصواريخ كاتيوشا، بما في ذلك قواعد دفاع جوي متعددة بالإضافة إلى مقر لواء مدرع إسرائيلي قالوا إنهم ضربوه لأول مرة.
وقال حزب الله إن الصواريخ كانت ردًا على الضربات الإسرائيلية على القرى والمنازل في جنوب لبنان.
وأشارت الوكالة إلى أن حزب الله وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ 8 أكتوبر، بعد يوم من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن وابل الصواريخ يوم الجمعة كان أثقل من المعتاد.
وتعهد نصر الله يوم الخميس بمواصلة الضربات اليومية على إسرائيل على الرغم من التخريب المميت لأجهزة الاتصالات لأعضائه هذا الأسبوع، والذي وصفه بأنه "ضربة شديدة".
واستهدفت الهجمات التي شنتها إسرائيل على مدى يومين الآلاف من أجهزة البيجر التابعة لحزب الله، مما أثار مخاوف من أن يتحول تبادل إطلاق النار شبه اليومي بين حزب الله وإسرائيل والذي استمر قرابة عام إلى حرب شاملة. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي تورطها في الهجمات.
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