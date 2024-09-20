شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة - أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا منهم.
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