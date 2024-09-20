شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهداء وعشرات الجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة ورفح والان مع تفاصيل الخبر

استشهد، 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف بعد ظهر اليوم الجمعة، مركبة ومبنيين سكنيين في مدينتي غزة ورفح.

وذكرت مصادر محلية أن 7 شهداء على الأقل ارتقوا لدى قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة ضهير، في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

كما أعلن عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، جراء استهداف الاحتلال مركبة قرب مفترق عباس غرب مدينة غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والبحرية والجوية، على قطاع غزة، منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 140 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال، فضلا عن آلاف المفقودين، بالإضافة إلى الدمار الهائل في المباني والبنية التحتية.