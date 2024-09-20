شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ الصحة بلبنان: ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان عن تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى تسعة أشخاص، فيما يستقر عدد الجرحى حتى الساعة على تسعة وخمسين جريحا، من بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة.

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية على الضاحية الجنوبية ببيروت، وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الغارات المنفذة على الضاحية الجنوبية في لبنان، استهدفت إبراهيم عقيل وعدد من قادة الرضوان ومسؤولون عن مخططات السيطرة على الجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة "إسرائيل".

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير أن هدف الاغتيال هو إبراهيم عقيل، وليس واضحا إذا ما كان اغتيل.