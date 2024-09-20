شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدين بقوة العدوان الإسرائيلي على الضحاية الجنوبية للعاصمة بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت سوريا، اليوم الجمعة، بقوة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في المنطقة وآخرها العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن إسرائيل تؤكد بهذه الجرائم على وحشيتها وخروجها الفاضح عن الشرعية الدولية.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن استمر الكيان العنصري الإسرائيلي بارتكاب مجازره في أنحاء عدة من المنطقة وعلى الأخص في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان، وشهد العالم اليوم عدواناً إسرائيلياً موصوفاً على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن استشهاد العديد وجرح أبرياء مدنيين آخرين، ناهيك عن الدمار الذي ألحقه بالبنى التحتية هناك.



وأضافت أن هذه الاعتداءات تأتي بعد الجريمة الفظيعة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي على منظومة الاتصالات المدنية اللبنانية وهو ما شكل جريمةً أخرى ذهب ضحيتها آلاف اللبنانيين بين شهيد وجريح.



وأشارت الخارجية السورية إلى أن الكيان الإسرائيلي يُدلّل بارتكابه لهذه الجرائم على وحشيته وخروجه الفاضح عن الإنسانية والشرعية الدولية، حيث تُعتبر هذه الجرائم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث لم يكتفِ الإسرائيليون بتدمير قطاع غزة واستشهاد ما يقارب من 42 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال وطلاب المدارس وكبار السن.



وحيت سوريا، في بيانها، أشقاءها الصامدين في لبنان وأعربت عن ثقتها بقدرتهم على مواجهة هذه الاعتداءات الجبانة، وأدانت هذه الجرائم وحذرت من أن استمرارها يشكل خطراً على المنطقة وما هو خلفها.