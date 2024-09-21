شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم إبراهيم عقيل.. أبرز قيادات حزب الله الذين اغتالهم الاحتلال منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت الغارة الجوية التي نفذها جيش إسرائيل، أمس الجمعة، على الضاحية الجنوبية ببيروت ونتج عنها 19 شهيدا و66 مصابا، ضربة قاسمة لحزب الله، حيث استهدفت القيادات العسكرية العليا في الحزب، أبرزهم إبراهيم عقيل، وكان حزب الله قد أعلن مقتله في الضربة الإسرائيلية على الضاحية ضمن 15 قيادياً آخر من حزب الله، قتلوا أمس.

سلسلة من الاغتيالات نفذتها إسرائيل في صفوف حزب الله بلبنان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضى، نستعرضها في هذا التقرير ..

إبراهيم عقيل

سبق أن رصدت له الولايات المتحدة الأمريكية 7 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عنه.

إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان "وحدة النخبة في حزب الله"، ومعروف أيضا باسم تحسين.

يعتبر إبراهيم عقيل، أحد القادة البارزين في حزب الله وعضوًا في مجلس الجهاد، الهيئة العسكرية العليا للحزب.

عقيل كان مطلوباً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى "أف بي آي".

وخصصت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد هوية، أو تحديد موقع، أو اعتقال، أو إدانة إبراهيم عقيل.



إبراهيم عقيل

وفي يوليو 2015، وبموجب أمر تنفيذي، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عقيل كـ"إرهابي" لقيامه بالعمل لصالح "حزب الله" أو نيابة عنه.

وفى عام 2019، صنفته من جديد على أنه "إرهابي عالمي".

ولد إبراهيم عقيل في بلدة بدنايل في سهل البقاع شرق لبنان في 24 ديسمبر 1962.

ويعد من أبرز الشخصيات في حزب الله، منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث كان له دور محوري في تنظيم التفجير الذي استهدف السفارة الأمريكية في بيروت في أبريل عام 1983.

بالإضافة إلى تفجير آخر استهدف القوات البحرية الأمريكية في أكتوبر من العام نفسه، والذي أسفر عن مقتل 241 جنديا.

سبق أن قاد عمليات اختطاف لعدة مواطنين أمريكيين وألمان في لبنان.

ووفقا لتقرير نشرته قناة "كان" الإسرائيلية في ديسمبر الماضي، تعتبره إسرائيل المسؤول بشكل كبير عن تحريك عناصر حزب الله نحو الحدود الشمالية لإسرائيل خلال العامين الماضيين، بصفته قائدا لقوة "الرضوان".



أحمد وهبى

أحمد وهبيقالت جماعة حزب الله اللبنانية، صباح اليوم السبت، إن القائد البارز أحمد وهبي المعروف ب"الحاج أبو حسين سمير"، الذي أشرف على العمليات العسكرية لقوة الرضوان منذ بداية طوفان الأقصى، قُتل في الغارة الإسرائيلية، أمس الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر حزب الله في بيان معلومات تتعلق بوهبي والمناصب التي تبوأها حتى مقتله يوم الجمعة:

إنه من مواليد جنوب لبنان 1964.

التحق بالحزب منذ تأسيسه وشارك في العديد من العمليات العسكرية إبان سيطرة إسرائيل على جنوب لبنان.

تعرض للأسر من قبل إسرائيل في عام 1984.

أصبح مسؤولا عن وحدة التدريب المركزي حتى العام 2007.

تولى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان حتى العام 2012.

كان من القادة الأساسيين في التصدي للهجمات على حدود لبنان الشرقية، وفي مختلف المحافظات السورية.

قاد عمليات قوة الرضوان العسكرية منذ بداية المعركة بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، حتى مطلع العام الجارى، ثم عاد ليتولى مسؤولية الإشراف على وحدة التدريب المركزي بعد مقتل وسام الطويل.

فؤاد شكر

وصفه الجيش الإسرائيليى بأكبر قيادي عسكري في جماعة حزب الله" اللبنانية، الذراع اليمنى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

رصدت واشنطن مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل قتل فؤاد شكر، بحسب الموقع الإلكتروني (مكافآت من أجل العدالة) التابع للحكومة الأمريكية.

وفرضت واشنطن عقوبات على شكر في 2015.



فؤاد شكر



محمد ناصر

محمد ناصرمحمد ناصر، قيادي كبير في حزب الله، كان مسؤولاً عن قسم العمليات على الجبهة في الجماعة اللبنانية. وقُتل في غارة جوية إسرائيلية في الثالث من يوليو الماضى.وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها، قائلة إنه قاد وحدة مسؤولة عن إطلاق النار من جنوب غرب لبنان صوب إسرائيل.

طالب عبد اللهطالب عبد الله، كان قيادي المنطقة المركزية للحدود الجنوبية في حزب الله.قُتل في هجوم أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه فى 12 يونيو الماضى، وقالت إنه استهدف مركز قيادة وتحكم في جنوب لبنان.طالب سامي عبد الله

قائد "وحدة نصر" الذي اشتهر بلقب "الحاج أبو طالب".



أبو طالب

وسام الطويلالمعروف باسم "الحاج جواد"، قُتل فى الثامن من يناير الماضى، فى هجوم إسرائيلى على سيارة كانت تقله فى إحدى قرى الجنوب اللبنانى.كان أول قيادي بارز من الجماعة اللبنانية تقتله إسرائيل في أحدث جولة من القتال، وعرف بكونه قيادياً في قوة النخبة التابعة لحزب الله "قوة الرضوان"، وكان له دور بارز في توجيه عمليات ضد إسرائيل في الجنوب منذ أكتوبر. على برجىعلي حسين برجي قائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله.