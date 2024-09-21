شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان.. وصافرات الإنذار تدوى بالجليل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال، طلب من سكان صفد والجولان والجليل الأعلى البقاء قرب المناطق المحمية، في ظل تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تمّ رصد أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة.

فيما افادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات كونين وأطراف الزرارية وأبو الأسود وميس الجبل جنوبي لبنان، مضيفة أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي ديشون وراموت نفتالي بالجليل الأعلى.