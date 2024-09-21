شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: 70 شهيدا حصيلة 3 أيام من الاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور فراس الأبيض، أن الحصيلة الإجمالية للإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة (الغارة على الضاحية والإعتداء السيبراني على مدى يومين) بلغت 70 شهيدًا"، مشددًا على ضرورة عدم التعرض للمدنيين. وفق وكالة الأنباء اللبنانية .

وندد الأبيض بجريمة الحرب التي ترتكب في لبنان، مذكرا بالموقف الذي أعلنه أمس وزير الخارجية اللبناني في مجلس الأمن الدولي، ولفت الأبيض إلى أن الإعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أدى إلى سقوط مبنى كامل على رؤوس قاطنيه المدنيين بغالبيتهم، ما يجعله جريمة حرب.

وأضاف أن القانون الدولي ينص على مبدأ حماية المدنيين من آثار النزاعات بحسب المادة 48، كما يشدد القانون على وجوب اتخاذ أطراف النزاع كل الإحتياطات لعدم التعرض للمدنيين، والتفرقة بين المدنيين والمحاربين في الأعمال العسكرية وإلا تعتبر هذه الأطراف مخالفة للقانون الدولي، واستكمل قائلا: إننا نعرف طبيعة الكيان الإسرائيلي وإجرامه، ولكن لا بد من التذكير بما ينص عليه القانون الدولي لأنه من حقوق المدنيين في النزاعات ألا يتعرّضوا للمخاطر والأذى.

وأوضح أن فرق الإنقاذ والإسعاف والدفاع المدني لا يزالون يعملون على إزالة الركام حتى الآن، وكذلك توجه الوزير الأبيض بالشكر للمستشفيات التي بالرغم من أنها مليئة بجرحى الإعتداء السيبراني، إلا أن ردة فعلها كانت سريعة جدًا واستقبلت الجرحى بعد الغارة على الضاحية.

شملت الحصيلة 31 شهيدًا من بينهم ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 4 و6 و10 سنوات، و7 نساء، و3 يحملون الجنسية السورية، ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء.

وعدد الجرحى بلغ 68 جريحًا نقلوا إلى 12 مستشفى، من بينهم 53 عادوا إلى منازلهم.

15 جريحًا لا يزالون في المستشفيات من بينهم حالتان حرجتان.

وتناول الأبيض الاعتداء بتفجير الأجهزة اللاسلكية على مدى يومين متتاليين، لافتا إلى أن حصيلة اليوم الأول من الاعتداء السيبرانى شملت12 شهيدا ، وفى اليوم الثاني للاعتداءات إرتفع عدد الشهداء إلى 27 شهيدًا.

وبذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية للإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة المضاف إليها عدد شهداء الغارة على الضاحية 70 شهيدًا.

وأوضح أن الجرحى الذين لا يزالون في المستشفيات نتيجة الإعتداء السيبراني على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، يتوزعون كالتالي:

777 جريحًا لا يزالون يتلقون العلاج في غرف عادية في المستشفيات.

152 في وضع حرج في العناية المركزة.

- تم إجراء 2078 عملية.

ولفت الأبيض إلى التعاون بين وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء لمتابعة الجرحى في منازلهم من خلال عيادات متخصصة وفرق نقالة تهتم بمراقبة جروحهم وتغيير ضماداتهم ومتابعة المسيرة العلاجية".