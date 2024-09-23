شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: إعادة فتح معبر الكرامة أمام الحركة التجارية تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

قال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينى نظمى مهنا، اليوم الاثنين، إنه تم إعادة فتح معبر الكرامة على الحدود الفلسطينية الأردنية أمام حركة الشاحنات التجارية بشكل تدريجى.

وأوضح مهنا- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن إعادة تشغيل الحركة التجارية على المعبر تتم بشكل تدريجي، لضمان تنسيق ونقل البضائع عبر المعبر، ضمن إجراءات معينة تسهم باستمرارية الحركة التجارية.

ويأتي إغلاق معبر الكرامة أمام الحركة التجارية منذ نحو أسبوعين؛ بعد مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار.