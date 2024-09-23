شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العوائق أمام إيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، ضرورة تكثيف الجهود لدعوة المجتمع الدولى للضغط باتجاه إزالة جميع العوائق أمام دخول وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني في نيويورك، رؤساء وممثلي عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والذي يعقد بتنظيم من مؤسسة الوكالة الأمريكية للاجئين فى الشرق الأدنى (أنيرا)، حيث أعاد الملك عبدالله التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للعاملين في الهيئات والمنظمات الإغاثية، مشددا على استمرار الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأشار العاهل الأردنى إلى مبادرة "استعادة الأمل" التي بدأت المملكة تنفيذها أخيرا في غزة لدعم مبتوري الأطراف، عبر تركيب أطراف اصطناعية متطورة تمكنهم من استعادة الحركة بشكل سريع.

وبحث اللقاء، وفقا لبيان الديوان الملكي اليوم الاثنين، سبل زيادة التعاون بين الأردن والمنظمات الدولية، بالتعاون مع شركاء إقليميين، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وحشد الدعم الدولي للتخفيف من معاناة أهل غزة في ظل الأزمة غير المسبوقة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

شارك في اللقاء ممثلون عن منظمة الشراكة من أجل جودة التبرعات الطبية، وأوكسفام، ومنظمة كير العالمية، ومؤسسة الإغاثة الإسلامية – الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة إنقاذ الطفل، ومنظمة مشروع الأمل، إلى جانب مؤسسة أنيرا.

وثمن العاهل الأردني جهود المنظمات الإنسانية المشاركة باللقاء في تقديم الإغاثة في غزة والضفة الغربية.. مؤكدا أهمية دورها في تحديد الاحتياجات الطارئة على الأرض.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لجهود الأردن في دعم أهالي غزة.. مؤكدين أن الاحتياجات الإنسانية الطارئة في القطاع تتطلب استجابة إنسانية دولية مماثلة في الحجم.