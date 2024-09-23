شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطلق الدورة التاسعة لجائزة التميز الإعلامي العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد رشيد خطابي – الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بأن النسخة التاسعة من جائزة التميز الإعلامي العربي ستعقد تحت شعار " الشباب العربي والاعلام الجديد"، وتنظم هذه الجائزة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبرعاية دولة الكويت، مشيرًا إلى أن الدورة السابقة للجائزة قد تناولت موضوع "إعلام الازمات والمخاطر والكوارث"، حيث تم تسليط الضوء بشكل خاص على زلزال الحوز بالمغرب وفيضانات درنة بليبيا، والوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وتم تكريم الاسرة الإعلامية الفلسطينية.

وأضاف أن أعمال لجنة التميز الإعلام العربي جرت في أجواء بناءة بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، من منطلق الحرص على تطوير الجائزة وفق توجيهات مجلس وزراء الإعلام العرب المتعلقة بالبند الخاص بتشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب.

وفي هذا الإطار، أكد السفير أن قضايا الشباب بارتباط مع التحولات العميقة في المشهد الإعلامي من بين اهتمامات المجلس المذكور بحكم التفاعل المتزايد للشباب مع وسائل الاتصال الرقمية ومدى تأثيرها على سلوكياتهم المجتمعية والثقافية واتجاهاتهم الفكرية.

وذكر أن جائزة التميز الإعلامي العربي تمنح للمؤسسات والعاملين في الحقل الصحفي والإعلامي على ما قدموه من أعمال متميزة، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تشتمل على 4 فئات رئيسية، وتضم الاعمال الاذاعية والتلفزيونية والصحفية والاعلام الالكتروني، فيما تضم الفئات الفرعية أفضل تقرير، وفيلم تسجيلي، وتنويه تلفزيوني، بالإضافة إلى أفضل تحقيق وتنويه إذاعي، كذلك افضل تحقيق استقصائي، وعمود رأي، وافضل فيديو، وصورة، وتحقيق رقمي.

وأعلن السفير أن التقديم في الجائزة سيكون بدءًا من أول أكتوبر المقبل على ان يغلق في آخر شهر مارس من العام القادم وسيتم الإعلان عن شروط التقدم للجائزة والفئات المستهدفة من خلال الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية