شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى لبلدة خزاعة شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد طفل فلسطينى وأصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين، فى قصف إسرائيلى على بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طفلا استشهد وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات مسيرة "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وكان 5 مواطنين بينهم أطفال قد استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، في قصف للاحتلال على دير البلح وَسَط قطاع غزة، كما استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف للاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وَسَط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و431 فلسطينيا وإصابة 95 ألفا و818 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيمَا لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.