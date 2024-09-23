شكرا لقرائتكم خبر عن "متوتر للغاية".. ألمانيا تحذر من الوضع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء الوضع في الشرق الأوسط.

وأكدت أنه من المهم الآن اتخاذ خطوات ملموسة للتهدئة، مشيرة إلى أن المسار محدد عبر قرار للأمم المتحدة. حرب إسرائيل على لبنان وتواصل إسرائيل ضرباتها على لبنان بعد قصف كثيف متبادل خلال مطلع هذا الأسبوع.

وكان وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، قال في آخر إحصائية له، إن عدد القتلى جراء غارات العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 274 شخصا، بينهم 21 طفلًا. سلسلة واسعة من الغارات وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 1024 شخصًا، إذ شنت الطائرات الحربية للاحتلال منذ صباح اليوم سلسلة واسعة من الغارات.

وتستمر الضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي.

