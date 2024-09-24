شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة عاهل الأردن: هناك جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين يصرخ للعالم طلبا للمساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت قرينة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدالله إلى حماية الأطفال الفلسطينيين، مشددة على أن "كل طفل يستحق أن يحظى بالحماية".

وقالت الملكة رانيا العبدالله، خلال كلمتها في فعالية رفيعة المستوى استضافتها منظمة إنقاذ الطفل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين، إن "أسهل طريقة لتبرير إيذاء الأطفال هي تجريدهم من طفولتهم، وإعطائهم صفات أكبر من عمرهم، وجمعهم معاً بعشرات الآلاف حتى يصبحوا مجرد كتلة واحدة بلا ملامح".

وأضافت قرينة العاهل الأردني " من شبه المستحيل تجاهل صرخة طفل واحد يعاني من الألم . ومع ذلك، وفي هذه اللحظة، هناك جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين يصرخ للعالم طلباً للمساعدة. إلا أن البالغين اختاروا أن يغضوا الطرف، هذا ليس أمراً غير أخلاقي فقط، بل غير طبيعي أيضاً."

وأضافت أنه "من المفترض أن تكون السنوات الأولى (من عُمر الطفل) مرحلة مليئة بالدهشة – بالاستكشاف والبراءة واللعب"، مشيرة إلى ان أطفال غزة وضمن واقعهم اليومي يُجبرون على القيام بأدوار ومسؤوليات البالغين.

وأشارت إلى فشل البالغين في العالم بحماية أطفال فلسطين، ويجب فعل ما هو أفضل. وقالت "يجب أن يتوقف سفك الدماء. يجب أن تتوقف القنابل عن السقوط. يجب أن يُستأنف وصول المساعدات دون استثناء".

ونُظمت هذه الفعالية تحت عنوان "مستقبل مُشتت في الأراضي الفلسطينية المحتلة - من وجهة نظر الأطفال" برعاية مشتركة من قبل الأردن وبلجيكا واسبانيا وايرلندا وسلوفينيا وجنوب افريقيا وكولومبيا والجزائر وماليزيا والاتحاد الأوروبي.

حضر الفعالية ممثلو عدد من الدول ووكالات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، انضم إليهم عن بُعد أطفال من الأراضي الفلسطينية المحتلة للتعبير عن وجهات نظرهم وآمالهم للمستقبل واحتياجات حمايتهم.

وخلال الفعالية دعت الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية يانتي سويريبتو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المباني التعليمية وتوفير الموارد لإعادة بناء المدارس والدعم النفسي للطلبة والمعلمين.

وتحدثت الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية أنجير اشنغ عن تدهور الوضع بسرعة في الضفة الغربية، منوهة إلى أن العيش في عالم من عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية والتعرض المستمر للصدمات والخوف يخلق شعوراً عميقاً باليأس بين العديد من الأطفال الفلسطينيين.

ودعت اشنج الحضور للاستماع لما يقوله الأطفال وضمان قيام الجميع بدوره لحماية حقوقهم ليس في العيش فقط بلالازدهار أيضاً.

ومن بين المتحدثين الآخرين خلال الفعالية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ورئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب ورئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.