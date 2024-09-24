شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البولندية: قلقون من تصعيد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البولندية عن قلقها من تصعيد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان .

ودعت الخارجية البولندية -فى تغريدة لها على موقع "اكس" اليوم الثلاثاء، كافة الأطراف ممارسة ضبط النفس ووقف العنف الذي سوف يكون له عواقب علي المنطقة بأكملها .

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أمس هجوما -هو الأعنف على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله"-، فقد أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ، أن الوزارة سجلت 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 إمرأة و4 مسعفين جراء الغارات الإسرائيلية، و1835 جريحا منهم 16 جريحا من المسعفين ورجال الإطفاء، استقبلتهم 54 مستشفى.

وقال وزير الصحة اللبناني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "إن غارات الأمس استهدفت 14 مركبة إسعاف وإطفاء ومركزي إسعاف، كما استهدفت اليوم مستشفى بنت جبيل الحكومي، وهو دليل على التوحش الذي تقوم به إسرائيل الذي لا يقوم بمهاجمة العزل فقط بل أيضا المستشفيات والأطقم الصحية".