شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى بالرصاص واعتقال سيدة خلال اقتحام الاحتلال لبلدة شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

أصيب فلسطينى بالرصاص الحى، واعتقلت سيدة، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة عزون شرق قلقيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الشاب "كاظم رضوان"، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 85 معتقلا.

