شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يمدد إغلاق المدارس والجامعات لنهاية الأسبوع مع استمرار تصعيد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لبنان تمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية الأسبوع مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن وقوع 6 شهداء و15 مصابا في الغارة الإسرائيلية على الغبيرى في الضاحية الجنوبية.