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لبنان يمدد إغلاق المدارس والجامعات لنهاية الأسبوع مع استمرار تصعيد إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 06:21 م

أعلنت لبنان تمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية الأسبوع مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن وقوع 6 شهداء و15 مصابا في الغارة الإسرائيلية على الغبيرى في الضاحية الجنوبية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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