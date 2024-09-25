شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى والرئيس القبرصى يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وناقش الجانبان -خلال لقائهما وفقا لوكالة الأنباء السعودية الثلاثاء- آخر المستجدات على الصعيد الدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.