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وزير الخارجية السعودى والرئيس القبرصى يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وناقش الجانبان -خلال لقائهما وفقا لوكالة الأنباء الثلاثاء- آخر المستجدات على الصعيد الدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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