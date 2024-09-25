شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا للجنة الفنية المعنية بدراسة الاتفاقيات العربية بقطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الأول للجنة الفنية المعنية بدراسة الاتفاقيات العربية في قطاع النقل بكافة أنماطه، وذلك تنفيذاً لقرار رقم 550 الصادر عن الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب.

وبحسب بيان للأمانة العامة للجامعة العربية، يهدف الاجتماع للارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات في الوقت الحاضر باعتباره ضرورة اقتصادية، وأحد المعايير أو المؤشرات الدالة على مستوى التنمية والتطور الحضري، وذلك بموجب العلاقة التكاملية فيما بينه وبين جميع القطاعات التنموية الأخرى خاصة إذا ما ارتبط بوجود أنظمة النقل المتطورة القائمة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة.

كما يهدف الاجتماع المبادرات الهامة لعدد من الدول الأعضاء في مختلف المجالات الخاصة بتجربة قطاع النقل.

وتناقش اللجنة الوضع الحالى لعدد من الاتفاقيات المعنية بقطاع النقل التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب باعتباره الجهة الفنية المنوطة بالأشراف على إعداد تلك الاتفاقيات والعوائق التى تواجه تنفيذ بعض الاتفاقيات، وذلك من أجل إعتماد التوصيات اللازمة سواء من حيث تعديل بعض تلك الاتفاقيات أو إزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذها، أو الدعوة لإعداد إتفاقيات جديدة فى هذا الشأن.



