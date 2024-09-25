شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يبحث مع رئيس شركة أمريكية سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك الأمريكية لاري فينك عدة موضوعات اقتصادية واستثمارية وتبادل اخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وجرى اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

ونقل ولي عهد الكويت - خلال اللقاء لرئيس الشركة الأمريكية - رغبة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر في تعزيز تواجد الشركات الكبرى بدولة الكويت ونقل خبراتهم.

وشركة بلاك روك هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لإدارة الاستثمار يقع مقرها في مدينة نيويورك وتأسست الشركة في عام 1988 في البداية كإدارة لإدارة المخاطر والأصول المؤسسية ذات الدخل الثابت، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

وفي نفس السياق بحث ولي عهد الكويت مع الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.