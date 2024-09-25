شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: شرف المحارب غير متوفر لدى الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تحاول ان تنبه العالم للكارثة التى تجرى والعدوان الذى لا يستند إلى أى منطق أو عقل أو قانون أو شريعة، حتى شرف المحارب غير متوفر لدى الاحتلال الإسرائيلى، فهم يقتلون الأطفال والنساء والأبرياء وكبار السن بلا رحمة.

وأضاف جمال بيومى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدبلوماسية المصرية نجحت فى حشد الرأى العام العالمى بصورة كبيرة، ولكن للأسف إذا أردنا قرارا ملزما من الأمم الأمتحدة علينا أن نمر بواشنطن، والأخيرة تدعم العدوان لأنها ملتزمة بما تقوله إسرائيل.

وأكد جمال بيومى أنه علينا مواصلة دعم الصمود الفلسطينى، والدعم العالمى والإدانة التى تصدر من كل بلدان العالم لكل ما يجرى على الأراضى الفلسطينية، موضحا أن إسرائيل دولة صغيرة لا تحتمل أن تحارب لفترة طويلة ولا على أكثر من جبهة.