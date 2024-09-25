شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون تجمع "المليحات" شمال غرب أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأربعاء، تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.



وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - "إن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا برفقة أغنامهم تجمع عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات ورعوها في أعلاف وممتلكات الفلسطينيين، وتجولوا في المنطقة وصولا إلى مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في التجمع توقفوا فيها وبمحاذاتها، لاستفزاز السكان".



وأشار مليحات إلى أن التجمعات البدوية تتعرض لانتهاكات متزايدة من قبل الاحتلال والمستوطنين وصلت حد التهديد بأرواحهم والسطو على ممتلكاتهم، والاعتداء على الأطفال والنساء.



وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس القروي مروان صباح إن المستوطنين واستكمالًا لعمليات التجريف والاستيلاء على الأراضي في "جبل الراس"، نصبوا خيامًا في المنطقة، مؤكدًا أن أهالي القرية يملكون أوراقا ثبوتية بملكيتهم للأرض.