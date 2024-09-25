شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: أكثر من 625 ألف طفل يعانون من صدمات نفسية شديدة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (أونروا) أن أكثر من 625 ألف طفل وطفلة يعيشون فى قطاع غزة ويعانون من صدمات نفسية شديدة، بينما يُعتبر الكثيرون منهم "خارج المدارس ويعيشون بين الأنقاض".



وأوضحت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأربعاء/ - أن العديد من الأطفال فى الضفة الغربية يتعرضون لتصاعد العنف الذى يؤثر سلباً على حياتهم وتعليمهم، مؤكدة أن الأطفال الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية تكبدوا خسائر فادحة منذ عام تقريبًا مع بداية العدوان الإسرائيلى على غزة.



وأشارت إلى أنه حتى قبل بدء الحرب، كانت معظم الأسر فى غزة تواجه صعوبات كبيرة فى توفير الغذاء، مضيفة أنه "مع مرور 12 شهرًا على الحرب، شهدنا تزايدًا فى حالات سوء التغذية والأمراض والوفيات".