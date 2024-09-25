شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يريد عزل بلدات الجنوب اللبناني عن باقي الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رميش، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تنفيذ غاراتها على الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاثة الشرقي والغربي والأوسط، مؤكدًا أن الاحتلال استهدف القطاع الشرقي تحديدا بلدة عيتا الشعب، حيث شهدت هجمات عديدة في إطار ما تقوم به قوات الاحتلال من توسيع ضرباتها على الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى قصف بلدات أخرى بالقطاع.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مراسلته للقناة، أن الاحتلال استهدف عدد من البلدات في محافظة النبطية مثل بلدة الزهراني وكذلك الطريق الرئيسي بها، بالإضافة إلى فرض أحزمة نارية في سماء محافظة النبطية مع استهداف عدد كبير من القرى في القطاع الشرقي.

وأوضح، أن كل هذه الهجمات تؤكد أن الاحتلال يوسع عملياته في جنوب لبنان والبقاع الشرقي وصولا إلى القطاع الغربي، إذ امتدت الهجمات إلى الطرقات والشوارع الرسمية الواصلة بين بلدات وقرى الجنوب اللبناني تحديدا في القطاع الأوسط ما يدل على أن الاحتلال يريد عزل وفصل بلدات وقرى الجنوب اللبناني عن باقي الدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطرقات والشوارع الإسرائيلية في جنوب لبنان، ما يؤشر على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات الجنوب اللبناني، لافتا إلى أن أعداد المواطنيين المتمسكين بأرضهم حتى الآن لا يزيد عن 20%، رغم الغارات الإسرائيلية المستمرة.