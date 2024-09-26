شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحذر من السفر إلى لبنان في ظل التطورات الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء تحذيرا من السفر إلى لبنان في ظل التطوارت الراهنة وعمليات القصف المتبادل مع إسرائيل.

وجاء في بيان للخارجية المصرية أنه "في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، وتصاعد حدة الأعمال العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تدعو وزارة الخارجية الرعايا المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى". الأوضاع في لبنان كما حثت الوزارة "المواطنين المصريين الموجودين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت".

