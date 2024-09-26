الخليج اليوم .. الكويت.. هجمات إلكترونية على مستشفيات ومراكز طبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت وزارة الصحة الكويتية عن محاولة اختراق لأنظمتها الإلكترونية، لكنها نجحت في التعامل معها ومنعت المخترقين من الوصول إلى أية بيانات.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن العديد من أنظمة المستشفيات تعرضت لهجمات إلكترونية، بما في ذلك الأنظمة في مركز الكويت لمكافحة السرطان، ومستشفيات مثل مبارك الكبير والجهراء والأميري والفروانية والعدان، وأنظمة إدارية مثل نظام التأمين الصحي ونظام فحص العمالة الوافدة.

وأكدت أنه تمت استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح في وقت قياسي مقارنة بهجمات سيبرانية مماثلة لبعض المؤسسات حول العالم، وأعيد تشغيلها في الحال، بفضل فك شيفرة الهجوم واستعادة الأنظمة للنسخ الاحتياطية الآمنة لدى الوزارة.

وقالت الوزارة إنه بعد رصد تعطل بعض الأنظمة في بعض المنشآت الصحية والأنظمة الإدارية التابعة للوزارة، وتتبع مسببات ذلك، كشفت الجهود التي بذلتها الفرق الفنية المختصة عن محاولات اختراق إلكترونية لأنظمة وأجهزة الوزارة، وبادرت حينها مباشرة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية والحيوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والمنشآت الصحية، والعمل بالمستندات المطبوعة المعدة مسبقا، والحفاظ على سلامة البيانات.

وأكدت أن الهجوم لم يستطع تشفير أو الوصول لقواعد البيانات الرئيسية في الوزارة، وكشفت أنها فور اكتشاف الهجمات اتخذت العديد من الإجراءات حيال ذلك.

ونوهت بأن من بين هذه الإجراءات؛ التنسيق مع الجهات الحكومية الأمنية المختصة، ما ساهم في احتواء المشكلة ومنع انتشارها، وفصل الأنظمة المصابة عن الشبكة بشكل فوري لمنع الانتشار إلى المزيد من الأجهزة والأنظمة، وتعزيز إجراءات الحماية بتحديث البرمجيات، وتطبيق إجراءات صارمة للتحكم في الوصول، وتفعيل أنظمة الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية.

وأشارت إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأمنية على إعادة الأنظمة المتبقية، والتي من المتوقع أن يعود ما تبقى منها إلى العمل وبشكل كامل قريبًا.

وذكرت أنها تُجري اختبارات أمان مستمرة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المختصة، لضمان عدم وجود أي برمجيات ضارة متبقية، والتأكد من سلامة جميع الأنظمة و تؤكد على التزامها التام بحماية البيانات، واستمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة وفق الجودة المطلوبة لجميع المواطنين والمقيمين الكرام.

المصدر: وسائل إعلام كويتية