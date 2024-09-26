شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: مجلس التعاون يسعى لتعزيز علاقاته مع المنظمات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تسعى دائمًا لدعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة في مجال العمل الإنساني والإغاثي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، بالأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك.

وتطرق اللقاء لعددٍ من الموضوعات أهمها، سبل تعزيز علاقات التعاون للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أهم القضايا والتحديات الصحية على الساحتين الإقليمية والدولية.