اخبار الخليج

العدوان على غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جباليا

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان في جباليا أن فلسطيني استشهد هو وزوجته وأطفاله في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في جباليا، وذلك بعد ساعات من مجزرة الاحتلال اليشعة في مدرسة الفالوجا غرب جباليا، والتي أدت لاستشهاد 18 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا