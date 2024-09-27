شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان في جباليا أن فلسطيني استشهد هو وزوجته وأطفاله في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في جباليا، وذلك بعد ساعات من مجزرة الاحتلال اليشعة في مدرسة الفالوجا غرب جباليا، والتي أدت لاستشهاد 18 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء.