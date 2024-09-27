شكرا لقرائتكم خبر عن بقواتها في اليونيفيل.. إندونيسيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن قوات حفظ السلام التابعة للقوات المسلحة الوطنية، وهي جزء من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، مستعدة للمساعدة في إجلاء الإندونيسيين من لبنان.

وقال مدير حماية المواطنين والكيانات القانونية الإندونيسية في الوزارة جودها نوجراها، إن هذا القرار جرى مناقشته في اجتماع فني بين الوزارة والجيش الوطني الإندونيسي

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن نوجراها قوله يوم الخميس: "إذا تصاعد الوضع في لبنان فإن قوات الجيش الإندونيسي العاملة ضمن قوة يونيفيل مستعدة لدعم إجلاء مواطنينا في لبنان".

وأوضح نوجراها أنه إذا جرت عملية الإجلاء بمساعدة قوات الجيش الإندونيسي العاملة ضمن قوة يونيفيل، فسوف تحدث العملية بالتنسيق مع قائد قوة يونيفيل، وأشار إلى أنه يوجد حاليًا 155 إندونيسيًا في لبنان، معظمهم طلاب.



النازحون إلى سوريا

قالت مصادر مسؤولة في سوريا اليوم الخميس، إن أعداد القادمين السوريين واللبنانيين إلى سوريا بلغت أكثر من 50 ألف شخص أغلبهم من السوريين، وإنهم دخلوا عبر معابر في محافظة ريف دمشق وحمص.

وقال جاسم الحمود نائب محافظ ريف دمشق، إن "أكثر من 42 ألف شخص بينهم أكثر من 31 ألف سوري و11 ألف لبناني، دخلوا من معبر الزمراني في ريف دمشق الشمالي الغربي، وإن أعداد القادمين في تصاعد بشكل كبير"