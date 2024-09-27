شكرا لقرائتكم خبر عن في تزايد مستمر.. النازحون من لبنان إلى سوريا يتخطون 50 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر مسؤولة في سوريا اليوم الخميس، إن أعداد القادمين السوريين واللبنانيين إلى سوريا بلغت أكثر من 50 ألف شخص أغلبهم من السوريين، وإنهم دخلوا عبر معابر في محافظة ريف دمشق وحمص.

وقال جاسم الحمود نائب محافظ ريف دمشق، إن "أكثر من 42 ألف شخص بينهم أكثر من 31 ألف سوري و11 ألف لبناني، دخلوا من معبر الزمراني في ريف دمشق الشمالي الغربي، وإن أعداد القادمين في تصاعد بشكل كبير"

النازحون إلى حمص

كما أكد مصدر في محافظة حمص أن عدد القادمين عبر المعابر الحدودية الثلاث مع لبنان تجاوز 11 ألف شخص، بينهم 6350 لبناني و4700 من السوريين.



وأعلن مصرف سورية المركزي أنه أوعز للمصارف العاملة التي لديها مكاتب متنقلة، بالإضافة إلى عدد من شركات الصرافة، بالتوجه الفوري إلى المعابر الحدودية السورية اللبنانية المشتركة لتقديم كل الخدمات المصرفية، بهدف تسهيل إجراءات دخول الوافدين إلى الأراضي السورية.