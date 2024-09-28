شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبيدة: "ننعى بكل معانى الصبر القائد حسن نصر الله" والان مع تفاصيل الخبر

نعت كتائب القسام، حسن نصر الله أمين عام حزب الله الذي ارتقى شهيدا مع عدد من قيادات الحزب في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: "ننعى بكلّ معاني الصَّبر والاحتساب القائد حسن نصر الله وإخوانه، ونستذكر سيرته ومسيرته الحافلة بالتضحيات في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، والمواقف المشرّفة الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وحقوقنا المشروعة، وإصراره على مواصلة جبهة الإسناد البطولية لشعبنا ومقاومتنا في طوفان الأقصى."



وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا".