شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أكثر من 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، أكثر من 20 فلسطينيا من بينهم مصاب برصاص الاحتلال، وذلك من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل، بعد دهم وتفتيش منازلهم، بالإضافة لاعتقال ثلاثة شبان من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد مداهمة منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله بعد مداهمة منازلهم، والعبث بمحتوياتها، واعتقلت امرأة وشابا من مدينة نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة ترافقها جرافة وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما أوضحت أن ثلاثة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل شاب مصاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ إلى المستشفى، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مصابا بعدة رصاصات، خلال تقديم الإسعاف له، فيما منعت الوصول إلى مصاب ثالث على سطح أحد المنازل.