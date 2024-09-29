شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 أشخاص فى غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عنقون جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 أشخاص في النبطية اللبنانية، بعد أن شنت إسرائيل المزيد من الغارات الجوية الليلة الماضية على عنقون جنوبي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الغارات تركزت على كسار زعتر في النبطية، زبدين الشرقية، جبشيت، كفرشوبا، المنصوري، بيت ليف، صربين، كفركلا، كفرحتى، عين قانا، كفرملكي، السكسكية، اللوبيا، بلاط، الغازية، والخيام ودبين، وترافقت مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق إقليم التفاح والنبطية.

وأغارت الطائرات الإسرائيلية على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في حومين الفوقا، ما أدى لارتقاء شهداء، كما أغارت على جبشيت، حيث ارتقى 3 شهداء، وأغارت على أنصارية عيتا الشعب المحمودية العيشية البيسارية وتلال ومرتفعات إقليم التفاح وعربصاليم بيت ليف القنطرة علمان بيت ياحون مركبا الخرايب الزرارية وبنت جبيل، حيث ارتكب الاحتلال مجزرة وارتقى الطفل محمد سعد ليلتحق بأمه وأبيه وشقيقه وشقيقته، وتوفي الجريح حسين محمد ترحيني من عبا الذي كان قد أصيب الاثنين الماضي حيث استشهدت زوجة أخيه بالإضافة لولديه.

وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة عبا على الطريق العام جانب تعاونية التوفير وباتوليه .

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن سفينة صواريخ من طراز "ساعر 4.5" تابعة للبحرية اعترضت طائرة بدون طيار كانت تقترب من إسرائيل من منطقة البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن بيان الجيش إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة قبل أن تصل إلى إسرائيل، بينما نشر لقطات للاعتراض.

وأطلقت الطائرة بدون طيار صفارات الإنذار في مدينة إيلات السياحية والمناطق المحيطة بها.