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الخليج اليوم .. إشادة أوروبية بجهود السعودية في قيادة التحالف الدولي

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أشاد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بجهود في إطلاق وقيادة التحالف الدولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

 

وذكر خلال اجتماع وزاري في نيويورك بعنوان "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل"، إن تحالف إقامة الدولة الفلسطينية نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك.

 

وقال "باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نُعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ويطيب لي أن أدعوكم لحضور أول اجتماع في السعودية للإسهام في تحقيق السلام".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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