شكرا لقرائتكم خبر عن "قنابل خارقة للتحصينات".. تفاصيل جديدة في عملية اغتيال حسن نصر الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال أسقطت قنابل تزن أكثر من 80 طنا في الهجوم الجوي الذي أودى بحياة زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت.

وقالت التقارير إن تشكيلا يتألف من عشر طائرات مقاتلة على الأقل أسقط القنابل، بما في ذلك "قنابل خارقة للتحصينات" لديها القدرة على اختراق الهياكل المعززة، على مقر حزب الله تحت الأرض في جنوب بيروت أمس الأول الجمعة. طائرات "إف15" وفي هذا الصدد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد صورا تظهر طائرات مقاتلة طراز "إف15- ئي" من السرب رقم 69، التابع لسلاح الجو، وهي تقلع من قاعدة "حتسريم" الجوية لتنفيذ عملية اغتيال نصر الله.

جيش الاحتلال أشار إلى أن طائراته ألقت عشرات من القنابل الخارقة للتحصينات على مقر حزب الله، تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد. أمريكي الصنع وبحسب محلل استشهدت به صحيفة نيويورك تايمز، فإن طائرات "إف 15"، كانت مجهزة بما لا يقل عن 152 ألف رطل ذخيرة، مع نظام توجيه دقيق أمريكي الصنع، يتم تثبيته على القنابل.

ويأتي ذلك وسط تزايد المخاوف من صدور ردود أفعال انتقامية أو اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم.