شكرا لقرائتكم خبر عن لمليون شخص.. "الغذاء العالمي" يطلق عملية للمساعدات الطارئة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الغذاء العالمي من روما، أنه بدأ عملية للمساعدات الغذائية الطارئة لما يصل إلى مليون شخص تضرروا من الحرب في لبنان.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إنه يقوم حاليا بتوزيع حصص غذائية جاهزة للأكل، وخبزا ووجبات ساخنة وطرودا غذائية، على الأسر، كما تمكن من الوصول إلى أكثر من 66 ألف شخص في أماكن إيواء منتشرة بأنحاء البلاد.

وجرى إقامة مطابخ وعمليات لإعداد وجبات ساخنة في شمال ووسط لبنان، لإعداد وجبات خفيفة. برنامج الغذاء العالمي ومن جانبها، قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي كورينه فلايشر: "إن لبنان على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى"، مضيفة أن "برنامج الغذاء العالمي موجود على الأرض، ولكننا بحاجة ماسة إلى تمويل".

جدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي يقول إنه يحتاج إلى 105 ملايين دولار حتى نهاية العام حتى يتمكن من مواصلة جهوده في لبنان.