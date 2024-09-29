شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن اغتيال القيادي علي كركي خلال غارة إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حزب الله اغتيال القيادي علي كركي في الغارة الإسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

سبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وعدد آخر من القادة خلال الغارة التي قتل فيها حسن نصرالله الأمين العام للحزب اللبناني. جنوب بيروت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال أسقطت قنابل تزن أكثر من 80 طنا في الهجوم الجوي الذي أودى بحياة زعيم حزب الله في بيروت.

وقالت التقارير إن تشكيلا يتألف من عشر طائرات مقاتلة على الأقل أسقط القنابل، بما في ذلك "قنابل خارقة للتحصينات" لديها القدرة على اختراق الهياكل المعززة، على مقر حزب الله تحت الأرض في جنوب بيروت أمس الأول الجمعة.