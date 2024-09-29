شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يستهدف شقة سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على شقة سكنية في منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم أن "الغارة المعادية التي شنها الطيران الحربي قبل قليل في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت شخصية في شقة سكنية".

وأشارت إلى أن "غارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية وارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة" ، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.