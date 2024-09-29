الخليج اليوم .. السعودية تبدي استعدادها لبذل الجهود من أجل حل الأزمة الأوكرانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الحد من التأثير السلبي للصراع في أوكرانيا، وأبدى استعداد المملكة لمواصلة جهود الوساطة لحله.

وقال: "في ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، فإن المملكة تدعو مرة أخرى إلى إنهاء هذا الصراع والحد من تأثيره السلبي على السلم والاستقرار الدوليين"، وأشار فيصل بن فرحان إلى أن السعودية "تؤكد أيضا استعدادها لمواصلة بذل جهود الوساطة بين الطرفين لحل النزاع".

وأعلنت الرياض على مختلف المستويات استعدادها للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن دعمها لأي جهود تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية للصراع.

وفي مارس 2023، زار فيصل بن فرحان موسكو، بعد زيارة لأوكرانيا، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأكد الوزير السعودي، في مؤتمر صحفي، أن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا عام 2022 تم بمشاركة شخصية من ولي العهد ورئيس وزراء المملكة محمد بن سلمان آل سعود.

المصدر: تاس