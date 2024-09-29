شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع الغارة الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، من موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وظهر في الفيديو لقطات انتشال جثمان نصر الله من حفرة يبدو أنها عميقة وذلك باستخدام رافعة، وسط ترقب من المتواجدين بالموقع.

جثمان حسن نصر الله

وأكدت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدرين انتشال جثمان "نصر الله"، واستغرق رجال الإنقاذ حوالي يومين للوصول إلى الجثة.

وأوضح المصدرين أن الجثة لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة يرجع لصدمة حادة نتيجة قوة الانفجار.



جنوب بيروت

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال أسقطت قنابل تزن أكثر من 80 طنا في الهجوم الجوي الذي أودى بحياة زعيم حزب الله في بيروت.

وقالت التقارير إن تشكيلا يتألف من عشر طائرات مقاتلة على الأقل أسقط القنابل، بما في ذلك "قنابل خارقة للتحصينات" لديها القدرة على اختراق الهياكل المعززة، على مقر حزب الله تحت الأرض في جنوب بيروت أمس الأول الجمعة.