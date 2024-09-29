شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد 16859 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 16859 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي.

وأشارت في تقريرها أن 25973 طفلًا باتوا يعيشون بدون أحد والديهم أو كليهما، يضاف إلى ذلك فقدان آلاف الأطفال لأطرافهم بفعل القصف الإسرائيلي.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 650 ألف طفل حرموا من التعليم للعام الثاني على التوالي، بعد أن تسبب نزوحهم مع عائلاتهم في معاناة عميقة لهم، باتت تشكل رعبًا حقيقيًا على مستقبلهم، في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن كل أطفال القطاع يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.