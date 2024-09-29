الخليج اليوم .. السعودية تقدّم دعما ماليا شهريا لمعالجة الوضع الإنساني في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في إطار اهتمام الحكومة السعودية بالشعب الفلسطيني الشقيق، أعلنت السعودية عن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية السعودية، بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقوانين كافة والأعراف الدولية، منها القانون الدولي الإنساني.

وتجدد السعودية التأكيد على الجهود الحثيثة التي بذلها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة حرصهما على إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ما يسهل إمكانية نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة كافة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي هذا الدعم استمراراً لما قدمته السعودية في السنوات الماضية من مساعدات إنسانية، وإغاثية، وتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق بمبلغ تجاوز 5.3 مليار دولار للمساهمة في دعم الأشقاء في فلسطين، وبذلك تؤكد المملكة بأنها تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية التي تعد قضيتها المركزية ذات الأولوية لها، إذ بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، وتمكنت المملكة من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترأسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لدعم الأشقاء في فلسطين.