شكرا لقرائتكم خبر عن تلقى رسائل تحذيرية.. نجاة ماهر الأسد من محاولة اغتيال بمسيرة إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تطور جديد حول ما يحدث في لبنان من توترات، أفادت قناة العربية أن ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، نجا من محاولة اغتيال استهدفت فيلا يتردد عليه في ريف دمشق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مسيرة إسرائيلية مسلحة صواريخ شديدة الانفجار،ههاجمت فيلا قرب بلدة يعفور في ريف دمشق تابعة للفرقة الرابعة للجيش السوري التي يرأسها ماهر الأسد، والتي اعتاد أن يلتقي فيها مع قيادات من حزب الله.

وقال المرصد، إن "الأسد" تلقى رسالة تحذيرية، مفادها أن "االهدف قادم"، ونجا من المحاولة، بعدما اتضح أنه ليس متواجدًا في الفيلا المستهدفة.

