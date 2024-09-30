شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلة للانتخابات" بتونس: المرشحون الثلاثة يسجلون 21 مخالفة انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، نجلاء العبروقي، وفق"موزاييك"، أنه تم إلى حدود 27 سبتمبر الجاري توجيه تنبيه واحد للمترشح عدد 1 في إطار نشاطه في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة 6 أكتوبر القادم.

وأضافت العبروقي، أن المترشح عدد 2 قام بـ131 نشاطا منها 126 نشاطا مصرحا به و5 أنشطة غير مصرح بها وسجلت الهيئة 15 مخالفة انتخابية متعلقة به.

وبخصوص المترشح عدد 3 أبرزت العبروقي، أنه قام بـ368 نشاطا منها 360 نشاطا مصرحا به و8 أنشطة غير مصرح بها، وسجلت حملة المترشح الثالث 5 مخالفات، ووجهت الهيئات الجهوية والمركزية إليه 5 تنبيهات.

وأوضحت العبروقي، أنه في إطار مراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الهيئة 14 شبهة مخالفة انتخابية في وسائل الإعلام السمعية.

أما بخصوص وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فقد تم تسجيل 11 شبهة مخالفة تم توجيه لفتي نظر وتنبيه وإحالة وحيدة إلى النيابة العمومية، أما بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي فقد تم تسجيل 32 شبهة مخالفة ولفت نظر و3 تنبيهات و18 إحالة على النيابة العمومية.