شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبناني: لا صحة لطلب اليونيفيل من جيش بلادنا إخلاء مراكزه والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام لبنانية قالت :"لا صحة لطلب اليونيفيل من الجيش اللبناني إخلاء مراكزه وما حدث هو أن المؤسسة العسكرية عملت على إعادة انتشار قواتها في المنطقة الحدودية الجنوبية".



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

