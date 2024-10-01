شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شهيدا فلسطينيا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى منازل فى مخيم النصيرات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب آخرون، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية- باستشهاد 13 مواطنًا، بينهم أطفال، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى عدد من المفقودين، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات.