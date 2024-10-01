شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تستهدف مخيم عين الحلوة فى صيدا اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن إن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في محيط مدينة صيدا جنوبي لبنان، وأكدت الوسائل أن الغارة استهدفت منزل منير المقدح مسؤول كتائب شهداء الأقصى بلبنان.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله"، في القرى القريبة من الحدود.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن هذه العملية جاءت "بناءً على قرار سياسي، وتهدف إلى استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المناطق".



وأوضح الجيش أن العملية "تتماشى مع خطة محددة تم التحضير لها في هيئة الأركان وقيادة الشمال، وتدربت عليها القوات في الأشهر الأخيرة".