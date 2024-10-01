شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 19 فلسطينيا فى قصف الاحتلال لمخيم النصيرات ومدرسة الشجاعية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 19 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون بجروح فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لمخيم النصيرات ومدرسة الشجاعية التى تؤوى نازحين فى حى التفاح شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن 12 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والنساء، استشهدوا جراء قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت الوكالة بأن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير منزل من 3 طوابق، واستشهاد 7 أطفال و3 نساء، إذ تقيم فيه عائلة نزحت من مدينة غزة، كما استشهدت امرأتان جراء قصف الاحتلال لمنزل آخر بالمخيم، بينما أصيب مسن برصاص طائرة "كواد كابتر" خلال إطلاقها النار على المدنيين في المخيم الجديد بالنصيرات.

وفي مدينة غزة، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال بعد قصف شقة سكنية قرب سوق الذهب في البلدة القديمة من غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تزامنا مع إطلاق النار من الآليات المتواجدة في منطقة دوار الكويت والكلية الجامعية على حي الزيتون والصبرة جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96 ألفا و359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.